x
27 мая 2024
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 мая 2024
|
27 мая 2024
|
последняя новость: 23:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

А. сменит Х. на должности замглавы "Мосада"

время публикации: 27 мая 2024 г., 22:08 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 22:08
А. сменит Х. на должности замглавы "Мосада"
Фото: А.Гершом/GPO

Директор службы внешней разведки "Мосад" Деди Барнеа объявил о назначении А. на должность своего заместителя вместо Х., занимавшего этот пост с 2021 года.

А. провел всю карьеру в "Мосаде", специализируясь на агентурной разведке, и его назначение является частью проводимой Барнеа политики по расширению работы с агентурой.

В ближайшее время в руководстве организации планируются и другие перестановки.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 мая 2024

"Глобс": "Мосад" требует вокзал у своей штаб-квартиры
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2024

Легенда "Мосада": Иран как спонсор террора и союзник Путина. "Азбука геополитики" с Мил-Маном