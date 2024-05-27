А. сменит Х. на должности замглавы "Мосада"

Директор службы внешней разведки "Мосад" Деди Барнеа объявил о назначении А. на должность своего заместителя вместо Х., занимавшего этот пост с 2021 года.

А. провел всю карьеру в "Мосаде", специализируясь на агентурной разведке, и его назначение является частью проводимой Барнеа политики по расширению работы с агентурой.

В ближайшее время в руководстве организации планируются и другие перестановки.