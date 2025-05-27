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Израиль

Замминистр Коэн пригрозил подать в отставку, если Зини не будет назначен главой ШАБАКа

Оцма Иегудит
Правительство
ШАБАК
время публикации: 27 мая 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 11:17
Замминистр Коэн пригрозил подать в отставку, если Зини не будет назначен главой ШАБАКа
Chaim Goldberg/Flash90

Заместитель министра в министерстве главы правительства Альмог Коэн заявил, что подаст в отставку в том случае, если назначение Давида Зини на пост главы ШАБАКа не будет утверждено.

"Недопустима ситуация, при которой в разгар войны за наше существование правительство не в состоянии реализовать свои полномочия и назначить главу Общей службы безопасности только из-за возражений юридического советника, накладывающей политическое вето, в то время, как сама юридический советник покрыта с головы до ног конфликтами интересов и обманом общественного доверия", – заявил Альмог Коэн.

"Я более не намерен быть соучастником капитуляции правительства перед юридическим советником", – добавил Коэн.

Это заявление Коэна последовало после того, как юридический советник правительства опубликовала заключение, в соответствии с которым премьер-министр не имеет права назначать главу ШАБАКа.

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