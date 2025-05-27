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Израиль

Демонстрация в порту Ашдода, задержаны два человека

Война с ХАМАСом
Акции протеста
Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 мая 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 11:16
Демонстрация в порту Ашдода, задержаны два человека
Chaim Goldberg/Flash90

Активисты общественных организаций "Цав 9" и "Резервисты – поколение победы" провели митинг протеста в порту Ашдода. Участники митинга протестовали против продолжения ввоза гуманитарной помощи в сектор Газы.

В демонстрации приняли участие примерно 20 человек. Несколько митингующих сели на шоссе, чем блокировали движение грузовиков в направлении ашдодского порта.

Полиция применила силу и удалила демонстрантов с шоссе. Два человека задержаны.

По данным МИД Израиля, 26 мая в сектор Газы через контрольно-пропускной пункт "Керем Шалом" проехали 170 грузовиков с гуманитарной помощью.

Израиль
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