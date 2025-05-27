Фейковый "журналист" Скиба искал встречи в Израиле не только с Макаревичем, но и с Гребенщиковым

Как стало известно редакции Newsru.co.il, фейковый "корреспондент украинского агентства" Роман Скиба пытался добиться интервью в Израиле не только с Андреем Макаревичем, но и с Борисом Гребенщиковым.

Вечером 21 мая Скиба направил письмо продюсеру Виктору Левину, в котором интересовался возможностью 27 мая записать интервью и короткий репортаж о гастролях Гребенщикова в Израиле. Причем в этом письменном обращении Роман Скиба именовал себя "журналистом украинского информационного агентства "Унион"" – то есть журналистом несуществующего агентства (верное написание названия агентства – УНIАН". Ту же ошибку фейковый "журналист" допустил, обращаясь к Эйнат Кляйн – супруге Андрея Макаревича, интересуясь возможностью интервью.

Виктор Левин просто не стал отвечать на письмо Скибы. "Очевидно же по стилю письма, что это какая-то лажа", – пояснил он нашей редакции.

Концерт Бориса Гребенщикова и его группы БГ+ состоится вечером 27 мая в Тель-Авиве в амфитеатре "Кав Ракиа" (Парк Ариэля Шарона). Но "журналиста" Романа Скибы там не будет. Он вместе с коллегой был вынужден покинуть Израиль после того, как они были задержаны израильской полицией.

Напомним, что на прошлой неделе мужчина, представившийся Романом Скибой, журналистом украинского агентства УНIАН, связался с Эйнат Кляйн – супругой Андрея Макаревича, заявив, что готовит материал для рубрики "Туризм" о необычных местах Израиля и о людях, "создающих уникальные семейные проекты". По словам обратившегося, издание, которое он представляет, заинтересовано в том, чтобы рассказать о винном бизнесе семьи Макаревич. Он сообщил, что находится в Израиле и просит о встрече для интервью. У Эйнат Кляйн возникли подозрения, что обратившийся выдает себя за другого человека. Изначально он неверно указал название агентства, которое он якобы представляет: "Унион". Затем, когда ему было указано на ошибку, предоставил "удостоверение" сотрудника украинского агентства, где были ошибки, в том числе в написании названия агентства на украинском – "УНИАН", верное написание – "УНIАН". На "удостоверении" красовалась печать Запорожского городского совета. Кроме того, реальные удостоверения сотрудников агентства УНIАН имеют совсем другую форму.

Шеф-редактор, генеральный директор агентства УНIАН Михаил Ганницкий сообщил Эйнат Кляйн, что в агентстве нет сотрудника по имени Роман Скиба. Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за сотрудника УНIАН.

Сам факт выдачи себя за другое лицо является нарушением закона в Израиле. Кроме того, иностранный журналист (если действительно речь о журналисте) не имеет права заниматься профессиональной деятельностью в Израиле, не получив аккредитации в Правительственном пресс-бюро (GPO/ЛААМ).

В социальных сетях легко найти Романа Скибу, похожего на человека, фотография которого вклеена в поддельное удостоверение сотрудника украинского агентства УНIАН. Издание "Агентство" писало, что речь идет об уроженце Харьковской области, получившем в 2023 году российский паспорт и записанном в телефонах знакомых как редактор "Первого канала" и НТВ. "Согласно утечкам и публикациям в соцсетях, Роман Скиба до середины 2010-х годов жил в Харьковской области, работая барменом. С 2016 года он стал писать во "ВКонтакте", что живет в Москве. В записных книжках у знакомых он записан как "Роман редактор ТВ", "редактор НТВ", "Роман Первый канал М/Ж", "Скиба Роман НТВ", "₽оссия". Это позволяет утверждать, что он как минимум представляется знакомым сотрудником федеральных каналов. С телевидением Скиба может быть связан по крайней мере с 2020 года. В утечках есть его пропуска, оформлявшиеся в ковид. В качестве пункта назначения в них указан адрес киностудии имени М. Горького в Москве на улице Сергея Эйзенштейна", – говорилось в публикации.