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Израиль

Возле поселка Гивот Бар перевернулся автомобиль

ДТП
время публикации: 27 мая 2025 г., 23:36 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 23:36
Возле поселка Гивот Бар перевернулся автомобиль
Flash90

На 310-й трассе, недалеко от поселка Гивот Бар в Негеве, перевернулся легковой автомобиль. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в больницу "Сорока" доставлены трое пострадавших.

Состояние одного из пострадавших (17-летнего подростка) тяжелое, еще один человек (мужчина 24 лет) получил травмы средней тяжести, и один пострадал легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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