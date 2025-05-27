Возле поселка Гивот Бар перевернулся автомобиль

На 310-й трассе, недалеко от поселка Гивот Бар в Негеве, перевернулся легковой автомобиль. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что в больницу "Сорока" доставлены трое пострадавших.

Состояние одного из пострадавших (17-летнего подростка) тяжелое, еще один человек (мужчина 24 лет) получил травмы средней тяжести, и один пострадал легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.