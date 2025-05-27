Правительство продвигает закон, позволяющий "харедим" не проходить боевую службу

Телеканал "Кан-11" передает, что правительство решило продвигать закон, который позволит представителям ультраортодоксального сектора избежать военной службы.

Закон, продвигаемый правительством, позволит ультраортодоксам вместо службы в армии выбрать альтернативную службу ("ширут леуми"), чего лишены другие еврейские призывники.

Корреспондент телеканала Лиэль Кайзер отмечает, что в заключении министерства финансов, переданном министру юстиции Яриву Левину, высказываются опасения, что "харедим" используют этот закон для обхода санкций за уклонение от армии, чтобы продолжать получать субсидии на детские сады для своих детей.

По данным телеканала, специалисты министерства юстиции также не рекомендовали идти путем, который практически отменяет санкции в отношении уклонистов.