Нетаниягу решил назначить Йегуду Коэна временным главой Управления госслужбы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить Йегуду Коэна, генерального директора главного раввината, на должность исполняющего обязанности главы Управления госслужбы.

Речь идет о назначении на три месяца или до назначения постоянного главы Управления, в зависимости от того, что произойдет раньше.

27 мая правительство обратилось в Верховный суд с просьбой о дополнительном рассмотрении вопроса о назначении главы Управления госслужбы.

12 мая Высший суд справедливости принял решение, согласно которому назначение руководителя Управления государственной службы должно осуществляться согласно принятому механизму, включающему отборочную процедуру и конкурс.

В соответствии с вердиктом судей, процедура, которую избрало правительство для назначения директора Управления госслужбы, не обеспечивает гарантий независимости, аполитичности и профессиональности кандидата, так как не дает возможности выбрать наиболее подходящего для этой должности человека. С тех пор новый глава Управления госслужбы назначен не был.

Напомним, что глава Управления является членом комиссии по назначению высокопоставленных фигур. В частности, кандидатура на должность главы ШАБАКа должна быть утверждена данной комиссией. В настоящий момент она не может быть созвана, так как вакантными остаются два места членов этой комиссии. Помимо главы Управления госслужбы, необходимо избрать замену профессору Талии Эйнхорн, взявшей самоотвод в связи с тем, что ее сын, Исраэль, является фигурантом дела "Катаргейт".

Накануне сообщалось, что в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу намерены по возможности ускорить процесс формирования комиссии для того, чтобы вынести на рассмотрение кандидатуру Давида Зини на пост главы ШАБАКа. Возможно, именно с этим связано обращение правительства в Верховный суд. Ответ суда будет опубликован в ближайшее время.