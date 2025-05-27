МАГАВ провел обыски в обменных пунктах в Иудее и Самарии, участвовавших в финансировании террора
время публикации: 27 мая 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 20:33
Пограничная полиция, ЦАХАЛ и ШАБАК провели обыски и задержания в обменных пунктах по всей Иудее и Самарии, использовавшихся для финансирования террора.
В ходе операции конфискованы 7 миллионов шекелей, десятки тысяч долларов, несколько тысяч евро, сотни тысяч иорданских динаров, золото и драгоценности, общей стоимостью более 6 миллионов шекелей.
Изъяты компьютеры, офисная техника, купюросчетные машины, сейфы, а также оружие.
Арестованы 30 подозреваемых, они переданы для дальнейшего расследования следственному отделу пограничной полиции Иудеи и Самарии.
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