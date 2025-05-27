x
27 мая 2025
|
последняя новость: 21:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 мая 2025
|
27 мая 2025
|
последняя новость: 21:21
27 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАГАВ провел обыски в обменных пунктах в Иудее и Самарии, участвовавших в финансировании террора

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Террористы
Полиция
время публикации: 27 мая 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 20:33
МАГАВ провел обыски в обменных пунктах в Иудее и Самарии, участвовавших в финансировании террора
Пресс-служба полиции Израиля

Пограничная полиция, ЦАХАЛ и ШАБАК провели обыски и задержания в обменных пунктах по всей Иудее и Самарии, использовавшихся для финансирования террора.

В ходе операции конфискованы 7 миллионов шекелей, десятки тысяч долларов, несколько тысяч евро, сотни тысяч иорданских динаров, золото и драгоценности, общей стоимостью более 6 миллионов шекелей.

Изъяты компьютеры, офисная техника, купюросчетные машины, сейфы, а также оружие.

Арестованы 30 подозреваемых, они переданы для дальнейшего расследования следственному отделу пограничной полиции Иудеи и Самарии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2025

599-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии, обстрелы из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2025

ЦАХАЛ атаковал пункт обмена валюты "Аль-Кахира" в Газе, работавший на ХАМАС и "Исламский джихад"