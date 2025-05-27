В Метулу, Манару и Штулу вернулось менее четверти населения
время публикации: 27 мая 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 08:59
Согласно данным Управления по восстановлению Севера, через три месяца после прекращения финансирования государством нахождения в эвакуации 26 тысяч жителей из 68 тысяч эвакуированных все еще не вернулись в свои дома.
В наиболее сильно пострадавших поселках – Метуле, Манаре и Штуле, вернулись от 14% до 25% жителей.
Только 30% предприятий севера возобновили свою работу.
4200 северян продолжают жить в отелях, тратя на них свою дотацию на возвращение. 22 тысячи продолжают жить в арендованном жилье или у родственников.
Следует отметить, что одним из серьезных препятствий для возвращения является продолжающийся учебный год, который закончится в конце июня и позволит вернуться домой семьям с детьми, не желавшим вырывать детей из школ посреди учебы.