В Метулу, Манару и Штулу вернулось менее четверти населения

Согласно данным Управления по восстановлению Севера, через три месяца после прекращения финансирования государством нахождения в эвакуации 26 тысяч жителей из 68 тысяч эвакуированных все еще не вернулись в свои дома.

В наиболее сильно пострадавших поселках – Метуле, Манаре и Штуле, вернулись от 14% до 25% жителей.

Только 30% предприятий севера возобновили свою работу.

4200 северян продолжают жить в отелях, тратя на них свою дотацию на возвращение. 22 тысячи продолжают жить в арендованном жилье или у родственников.

Следует отметить, что одним из серьезных препятствий для возвращения является продолжающийся учебный год, который закончится в конце июня и позволит вернуться домой семьям с детьми, не желавшим вырывать детей из школ посреди учебы.