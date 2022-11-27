Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова

Ади Мизрахи, отказывавшийся сотрудничать со следствием, прервал молчание и дал признательные показания. В полиции отмечают, что признание было получено еще в выходные.

Пресс-служба полиции уведомила СМИ о снятии судебного запрета на публикацию подробностей расследования.

В полиции говорят о том, что, несмотря на признание, следственным органам еще предстоит проделать большую работу для того, чтобы обосновать подачу обвинительного заключения.

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Убийство 52-летнего Юрия Волкова произошло вечером 23 ноября на пересечении улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне. Юрий с женой приезжали из Бат-Яма смотреть квартиру, которую собирались арендовать. Они возвращались на автобусную остановку, когда на пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, проехавший на красный свет. Женщина достала свой телефон, чтобы снять на камеру инцидент. Мотоциклист потребовал, чтобы она отдала ему телефон. Женщина попыталась от него уйти, мотоциклист поехал за ней. Когда к ним подошел Юрий, мотоциклист выхватил нож и одним ударом нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Юрий успел сказать жене, что ему плохо, и упал. Тем вечером Юрий должен был выйти в ночную смену. Он работал в больнице "Ихилов".

На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве – жителя Холона Ади Мизрахи. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сбора информации на улицу Йотвата в Холоне была отправлена оперативная группа. Через несколько часов оперативники увидели, как двое мужчин на мотоциклах выезжают со двора одного из частных домов, и задержали их. В это же время другая оперативная группа зашла в дом. В ходе задержания подозреваемый натравил на полицейских собаку бойцовской породы. Защищаясь, полицейские выстрелили в собаку и нейтрализовали ее. Двое полицейских при нападении собаки были травмированы. Они были доставлены в больницу с травмами от легких до средней тяжести. Кроме того, в результате стрельбы была легко ранена девушка, гостившая у подозреваемого. Найдено транспортное средство предполагаемого убийцы – макси-скутер Yamaha TMAX (симбиоз мотоцикла и скутера).

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Один из задержанных в ходе полицейской операции в Холоне дал показания против Мизрахи. Он сообщил следователям, что Мизрахи просил его избавиться от мотоцикла, а также рассказал ему об убийстве.

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Адвокат Ади Мизрахи утверждал, что у полиции нет никаких доказательств присутствия его подзащитного на месте преступления, и что полицейские напрасно убили собаку, которую его подзащитный хотел запереть, а заодно ранили его девушку, находящуюся на шестом месяце беременности.

В субботу, 26 ноября, в вечернем выпуске новостей на 12-м канале было сообщено со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Мизрахи связан с преступным кланом Абу Сайяф в Яффо. Официально эти сведения не подтверждены.

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В воскресенье, 27 ноября, Юрий Волков был похоронен на кладбище в Холоне.