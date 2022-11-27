adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 15°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
16 - 27°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.419 ₪ 3.556 ₪
Иерусалим:
10 - 15°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
16 - 27°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    СМИ: Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова
    Avshalom Sassoni/Flash90     Ади Мизрахи
    Фото: соцсети     СМИ: Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Ади Мизрахи, отказывавшийся сотрудничать со следствием, прервал молчание и дал признательные показания. В полиции отмечают, что признание было получено еще в выходные.

    Пресс-служба полиции уведомила СМИ о снятии судебного запрета на публикацию подробностей расследования.

    В полиции говорят о том, что, несмотря на признание, следственным органам еще предстоит проделать большую работу для того, чтобы обосновать подачу обвинительного заключения.

    adv_11 m_ar_1

    Убийство 52-летнего Юрия Волкова произошло вечером 23 ноября на пересечении улиц Эйлат и Йосефталь в Холоне. Юрий с женой приезжали из Бат-Яма смотреть квартиру, которую собирались арендовать. Они возвращались на автобусную остановку, когда на пешеходном переходе их едва не сбил мотоциклист, проехавший на красный свет. Женщина достала свой телефон, чтобы снять на камеру инцидент. Мотоциклист потребовал, чтобы она отдала ему телефон. Женщина попыталась от него уйти, мотоциклист поехал за ней. Когда к ним подошел Юрий, мотоциклист выхватил нож и одним ударом нанес ему смертельное ранение, после чего скрылся. Юрий успел сказать жене, что ему плохо, и упал. Тем вечером Юрий должен был выйти в ночную смену. Он работал в больнице "Ихилов".

    На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве – жителя Холона Ади Мизрахи. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сбора информации на улицу Йотвата в Холоне была отправлена оперативная группа. Через несколько часов оперативники увидели, как двое мужчин на мотоциклах выезжают со двора одного из частных домов, и задержали их. В это же время другая оперативная группа зашла в дом. В ходе задержания подозреваемый натравил на полицейских собаку бойцовской породы. Защищаясь, полицейские выстрелили в собаку и нейтрализовали ее. Двое полицейских при нападении собаки были травмированы. Они были доставлены в больницу с травмами от легких до средней тяжести. Кроме того, в результате стрельбы была легко ранена девушка, гостившая у подозреваемого. Найдено транспортное средство предполагаемого убийцы – макси-скутер Yamaha TMAX (симбиоз мотоцикла и скутера).

    adv_12 incontent_1

    Один из задержанных в ходе полицейской операции в Холоне дал показания против Мизрахи. Он сообщил следователям, что Мизрахи просил его избавиться от мотоцикла, а также рассказал ему об убийстве.

    adv_13 m_ar_2

    Адвокат Ади Мизрахи утверждал, что у полиции нет никаких доказательств присутствия его подзащитного на месте преступления, и что полицейские напрасно убили собаку, которую его подзащитный хотел запереть, а заодно ранили его девушку, находящуюся на шестом месяце беременности.

    В субботу, 26 ноября, в вечернем выпуске новостей на 12-м канале было сообщено со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Мизрахи связан с преступным кланом Абу Сайяф в Яффо. Официально эти сведения не подтверждены.

    adv_14 incontent_2

    В воскресенье, 27 ноября, Юрий Волков был похоронен на кладбище в Холоне.

    adv_15 m_ar_3

    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2022
    В Холоне состоялись похороны Юрия Волкова, убитого на пешеходном переходе
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Ноября 2022
    N12: подозреваемый в убийстве Юрия Волкова связан с преступным кланом Абу Сайяф в Яффо
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 Ноября 2022
    "Кан-11": у полиции имеются аудиосообщения, подтверждающие причастность Ади Мизрахи к убийству Юрия Волкова
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Ноября 2022
    Полиция сменила статью в деле о гибели Юрия Волкова с причинения смерти по легкомыслию на убийство
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:20 Партия "Ноам" будет контролировать деятельность бюро по связям "Натив"
    19:59 Быстрый исторический гол не помог. Хорваты разгромили сборную Канады
    19:46 В Брюсселе произошли беспорядки после победы Марокко над Бельгией на ЧМ
    18:28 Ади Мизрахи признался в убийстве Юрия Волкова
    17:57 В соцсетях обсуждается видео еще одного "инцидента с ножом" на дороге
    17:37 Врач, уволенный из больницы за гостинец для террориста, утверждает, что произошла ошибка
    17:01 Метеослужба: запрещено спускаться в русла рек в Иудейской пустыне и Негеве
    16:58 Еще один сюрприз. Марокканцы победили сборную Бельгии
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5