"Кан-11": у полиции имеются аудиосообщения, подтверждающие причастность Ади Мизрахи к убийству Юрия Волкова

Вечером 25 ноября телеканал "Кан-11" сообщил, что у полиции имеются аудиособщения, отправленные через WhatsApp, которые подтверждают причастность Ади Мизрахи к убийству Юрия Волкова. Кроме того, один из задержанных вместе с Мизрахи в беседе со следователями признался, что Мизрахи рассказал ему об убийстве и просил помочь избавиться от мотоцикла.

Кроме того, во время задержания Ади Мизрахи полицией был найден макси-скутер Yamaha TMAX (симбиоз мотоцикла и скутера), на котором предположительно уехал убийца с места преступления.

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Ранее 25 ноября стало известно, что Ади Мизрахи, считающемуся главным подозреваемым, вменяется статья "причинение смерти по легкомыслию", максимальное наказание по которой – 12 лет тюрьмы. Это вызвало резкую негативную реакцию в обществе и в СМИ. Вскоре полиция изменила уголовную статью – на убийство, по которой максимальным наказанием является пожизненное заключение.

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Адвокат Ади Мизрахи утверждает, что у полиции нет никаких доказательств присутствия его подзащитного на месте преступления. Отметим, что основанием для уверенности адвоката является то, что до задержания Мизрахи полиция заявляла, что следствие столкнулось со сложностями при установлении личности убийцы, так как его лицо было скрыто шлемом, а на мотоцикле не было номерных знаков.