"Хизбалла" объявила об успешной атаке на военный объект в Тель-Авиве

"Хизбалла" распространила заявление, в котором утверждается, что боевикам террористической группировки удалось с помощью беспилотников атаковать военный объект в Тель-Авиве.

Судя по всему, речь идет об атаке, предпринятой около 7 часов вечера 26 ноября. В это время ЦАХАЛ зафиксировал проникновение нескольких БПЛА из Ливана. Сигналы тревоги звучали от населенных пунктов, находящихся на границе с Ливаном, до Хадеры. Спустя примерно через полчаса ЦАХАЛ сообщил о "завершении инцидента". Сигналов тревоги в районе Гуш-Дана не было.