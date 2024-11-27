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Израиль

"Хизбалла" объявила об успешной атаке на военный объект в Тель-Авиве

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Беспилотники
время публикации: 27 ноября 2024 г., 01:46 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 01:46
Тель-Авив
Yossi Aloni/FLASH90

"Хизбалла" распространила заявление, в котором утверждается, что боевикам террористической группировки удалось с помощью беспилотников атаковать военный объект в Тель-Авиве.

Судя по всему, речь идет об атаке, предпринятой около 7 часов вечера 26 ноября. В это время ЦАХАЛ зафиксировал проникновение нескольких БПЛА из Ливана. Сигналы тревоги звучали от населенных пунктов, находящихся на границе с Ливаном, до Хадеры. Спустя примерно через полчаса ЦАХАЛ сообщил о "завершении инцидента". Сигналов тревоги в районе Гуш-Дана не было.

Израиль
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