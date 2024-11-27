ЦАХАЛ расширил операцию в Джабалии и Байт-Лахии на севере сектора Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о расширении операции в Джабалии и Байт-Лахии, которая проводится силами 162-й дивизии.

В ходе операции силы ШАБАКа, разведроты "Гивати" и бронетанковых войск атаковали боевиков, скрывавшихся в здании бывшей школы "Аль-Хартани". Часть террористов была ликвидирована в ближнем бою, другие – с воздуха. Боевики также вели огонь противотанковыми ракетами с территории Индонезийской больницы.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что за последние сутки ЦАХАЛ обеспечил безопасную эвакуацию тысяч гражданских лиц из зоны боевых действий в безопасные районы на юге сектора. Вместе с гражданскими лицами пытались пройти в безопасную зону боевики; они были задержаны и переправлены на территорию Израиля для дальнейшего расследования.