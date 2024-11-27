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Израиль

Министерство труда разработало критерии субсидирования яслей для всего населения

Призыв ультраортодоксов
Дети
время публикации: 27 ноября 2024 г., 19:47 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 19:56
Министерство труда разработало критерии субсидирования яслей для всего населения
Yonatan SIndel/Flash90

Генеральный директор министерства труда Исраэль Озен подписал документ о критериях государственного субсидирования яслей для всего населения страны. Напомним, ранее БАГАЦ обязал министра труда Йоава Бен-Цура в течение месяца разработать соответствующие критерии, параллельно с этим БАГАЦ продлил субсидирование яслей для детей ешиботников до февраля.

Министр труда отдал распоряжение профессиональному звену министерства разработать критерии в кратчайшие сроки, что и было сделано. После того, как Бен-Цур завизирует документ, критерии субсидирования яслей для всего населения будут опубликованы.

Ранее министр труда пообещал, что выплаты будут начислены ретроактивно с 1 сентября.

Субсидирование детских садов предоставляется министерством труда по определенным критериям, эта политика направлена, в частности, на поощрение выхода родителей маленьких детей на рынок труда. До истечения срока действия закона такие субсидии предоставлялись также семьям, в которых мать работает, а отец учит Тору и подлежит призыву – даже если ешиботники не призывались в армию.

Однако в связи с тем, что БАГАЦ запретил предоставление государственных субсидий на детские сады для уклоняющихся от службы в армии, правительственная коалиция начала искать способы продолжить субсидии. Законных способов это сделать найти не удалось.

Израиль
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