На границе с Египтом перехвачено оружие, переправляемое с помощью мультикоптера

ЦАХАЛ сообщил о перехвате контрабандной партии оружия на границе с Египтом. Контрабандисты пытались переправить оружие с помощью мультикоптера.

Беспилотник был сбит. Рядом с местом его падения бойцы батальона "Каракаль" нашли четыре автоматические винтовки, пять магазинов и сотни патронов. Найденное оружие передано службам безопасности Израиля.