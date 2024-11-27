На границе с Египтом перехвачено оружие, переправляемое с помощью мультикоптера
время публикации: 27 ноября 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 21:50
ЦАХАЛ сообщил о перехвате контрабандной партии оружия на границе с Египтом. Контрабандисты пытались переправить оружие с помощью мультикоптера.
Беспилотник был сбит. Рядом с местом его падения бойцы батальона "Каракаль" нашли четыре автоматические винтовки, пять магазинов и сотни патронов. Найденное оружие передано службам безопасности Израиля.
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