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Израиль

"Для детей Газы": тысячи блоков сигарет в грузовиках с гуманитарной помощью от UNICEF

время публикации: 30 октября 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 19:26
"Для детей Газы": тысячи блоков сигарет в грузовиках с гуманитарной помощью от UNICEF
AP Photo/Adel Hana (иллюстрация, архив)

Сотрудники Управления пограничных переходов и таможенники на КПП "Керем Шалом" предотвратили попытку контрабандного ввоза тысяч пачек сигарет в сектор Газы: сигаретные блоки были искусно спрятаны внутри досок грузовых паллет, на которых находились грузы гуманитарной помощи.

Контрабанда около тысячи блоков греческих недешевых сигарет Karelia была обнаружена в шести грузовиках с гуманитарной помощью, поставляемой в сектор Газы организацией UNICEF – Детского фонда ООН. Грузовики перевозили из Египта трубы для восстановления канализационной инфраструктуры разрушенного войной сектора Газы.

По информации таможенного управления, блок сигарет продается в Газе по цене около полутора тысяч шекелей. Учитывая крайнюю серьезность случая и недопустимость использования гуманитарных поставок в целях контрабанды, налоговые структуры обратились в МИД Израиля для принятия дальнейших мер. Шесть грузовиков задержаны на КПП.

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