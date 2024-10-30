"Для детей Газы": тысячи блоков сигарет в грузовиках с гуманитарной помощью от UNICEF

Сотрудники Управления пограничных переходов и таможенники на КПП "Керем Шалом" предотвратили попытку контрабандного ввоза тысяч пачек сигарет в сектор Газы: сигаретные блоки были искусно спрятаны внутри досок грузовых паллет, на которых находились грузы гуманитарной помощи.

Контрабанда около тысячи блоков греческих недешевых сигарет Karelia была обнаружена в шести грузовиках с гуманитарной помощью, поставляемой в сектор Газы организацией UNICEF – Детского фонда ООН. Грузовики перевозили из Египта трубы для восстановления канализационной инфраструктуры разрушенного войной сектора Газы.

По информации таможенного управления, блок сигарет продается в Газе по цене около полутора тысяч шекелей. Учитывая крайнюю серьезность случая и недопустимость использования гуманитарных поставок в целях контрабанды, налоговые структуры обратились в МИД Израиля для принятия дальнейших мер. Шесть грузовиков задержаны на КПП.