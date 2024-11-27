Управление тылом оставило в силе ограничения, действующие на севере Израиля

Несмотря на вступление в силу соглашения о прекращении огня в Ливане, Управление тылом не изменило инструкций для жителей населенных пунктов, находящихся недалеко от границы.

Вечером 27 ноября мэрия Нагарии разослала сообщения жителям города о том, что от Управления тылом получено подтверждение: в четверг, 28 ноября, инструкции остаются прежними. В связи с этим занятия в школах будут проводиться удаленно.

На сайте Управления тылом указывается, что действующие в настоящий момент инструкции будут оставаться в силе до вечера субботы, 30 ноября.

По информации сайта Ynet, днем, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане, Управление тылом, командующий Северным военным округом и начальник Генштаба рекомендовали местным органам власти на севере Израиля подготовиться к возобновлению работы учебных заведений с четверга, 28 ноября. Официально об этом планировалось объявить вечером. Против изменения инструкций выступил министр обороны Исраэль Кац, в связи с этим действие инструкций, предшествовавших соглашению, было продлено.

Отметим, что последний ракетный обстрел с территории Ливана был зафиксирован во вторник, 26 ноября, в 22:30.