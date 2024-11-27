x
27 ноября 2024
|
последняя новость: 02:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2024
|
27 ноября 2024
|
последняя новость: 02:11
27 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В здании бывшей школы в городе Газа ликвидирован снайпер ХАМАСа

Газа
Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 27 ноября 2024 г., 02:07 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 02:09
В здании бывшей школы в городе Газа ликвидирован снайпер ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в ночь на 27 ноября с помощью беспилотника ВВС ЦАХАЛа был ликвидирован Мааман аль-Джабари, снайпер ХАМАСа. Операция проводилась на основании данных военной разведки (АМАН), при поддержке Общей службы безопасности (ШАБАК) и командования Южного военного округа.

Мааман аль-Джабари был одним из командиров снайперского подразделения бригады "Газа" ХАМАСа, его боевая позиция находилась в здании бывшей школы "Аль-Табаин", в классной комнате, в которой он находился, был обнаружен склад боеприпасов.

В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что в августе 2024 года ЦАХАЛ "зачищал" здание школы, в которой скрывались более 30 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", террористы были ликвидированы.

Израильские военные отмечают, что перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба мирным гражданам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2024

418-й день войны: режим перемирия с Ливаном, операции в Газе, Иудее и Самарии. Хронология