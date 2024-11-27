В здании бывшей школы в городе Газа ликвидирован снайпер ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в ночь на 27 ноября с помощью беспилотника ВВС ЦАХАЛа был ликвидирован Мааман аль-Джабари, снайпер ХАМАСа. Операция проводилась на основании данных военной разведки (АМАН), при поддержке Общей службы безопасности (ШАБАК) и командования Южного военного округа.

Мааман аль-Джабари был одним из командиров снайперского подразделения бригады "Газа" ХАМАСа, его боевая позиция находилась в здании бывшей школы "Аль-Табаин", в классной комнате, в которой он находился, был обнаружен склад боеприпасов.

В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что в августе 2024 года ЦАХАЛ "зачищал" здание школы, в которой скрывались более 30 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", террористы были ликвидированы.

Израильские военные отмечают, что перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба мирным гражданам.