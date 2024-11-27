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Израиль

ЦАХАЛ активизировал действия в Газе, ликвидирован террорист, освобожденный по "сделке Шалита"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 ноября 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 13:51
ЦАХАЛ активизировал действия в Газе, ликвидирован террорист, освобожденный по "сделке Шалита"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтверждает активизацию боевых действий в Газе, прежде всего в Джабалии и Байт-Лахии, на севере сектора, где сражаются силы 162-й дивизии.

Сообщается, что в ночь на 27 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки складов боеприпасов, зданий военного назначения и объектов инфраструктуры террористической организации ХАМАС. Подчеркивается, что банк целей определялся, в том числе, на основании показаний захваченных террористов. При планировании атак учитывалась необходимость минимизации ущерба гражданским лицам.

В сообщении сказано, что, помимо прочего, в городе Газа был ликвидирован террорист Мурад Раджуб – один из исполнителей теракта в мае 2002 года в Беэр-Шеве, когда в результате подрыва бомбы были ранены десятки мирных граждан. Раджуб был приговорен к 38 годам тюремного заключения и вышел на свободу в 2011 году по "сделке Шалита".

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