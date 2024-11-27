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Израиль

В Идне разрушен дом террориста, убившего трех израильских полицейских

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 06:13
В Идне разрушен дом террориста, убившего трех израильских полицейских
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 27 ноября инженерные силы ЦАХАЛа в деревне Идна, к западу от Хеврона, разрушили дом террориста Муханнада аль-Асуада, который 1 сентября убил трех израильских полицейских в Иудее, сообщают источники в Палестинской автономии.

Утром 1 сентября 2024 года поступило сообщение теракте на 35-й трассе с применением огнестрельного оружия в районе Таркумии, к западу от Хеврона. Террористы обстреляли автомобиль полиции. Вскоре была констатирована смерть троих раненых. ЦАХАЛ блокировал соседнюю арабскую деревню Идна и Хеврон. Вскоре бойцы спецназа "Дувдеван" ликвидировали в Хевроне террориста, убившего трех полицейских около Таркумии. По строению, в котором он скрывался, выпустили противотанковую ракету. В строении нашли автоматическую винтовку М-16, которая передана на экспертизу.

Имена трех сотрудников полиции, которые были убиты террористами утром 1 сентября около перекрестка Таркумия в Иудее, к западу от Хеврона: капитан Арик Бен-Элиягу, 37 лет, из Кирьят-Гата; прапорщик Адас Бранц, 53 года, из Сде Моше; старшина Рони Шакури, 61 год, из Сдерота.

Теракт совершил Муханнад аль-Асуад. Сообщалось, что после теракта он пытался сдаться палестинской полиции, чтобы получить убежище, но ему отказали. Девять лет назад Мухаммад ас-Суда был уволен из рядов гвардии, обеспечивающей безопасность председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу Мазена).

Израиль
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