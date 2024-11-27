Министр Караи: "Начался процесс увольнения юридического советника правительства"

Министр связи Шломо Караи заявил в интервью ультраортодоксальному изданию "Кикар а-Шабат", что предпринимает активные действия для увольнения юридического советника правительства.

"Этот процесс начался. Несколько министров уже подписались под предложением о проведении заседания правительства, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Я активно действую в этом направлении".

Требование об увольнении юридического советника правительства поддерживают в партии "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит".