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Израиль

Министр Караи: "Начался процесс увольнения юридического советника правительства"

Кнессет
Правительство
время публикации: 27 ноября 2024 г., 12:25 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 12:31
Министр Караи: "Начался процесс увольнения юридического советника правительства"
Yonatan Sindel/Flash90, Chaim Goldberg/Flash90

Министр связи Шломо Караи заявил в интервью ультраортодоксальному изданию "Кикар а-Шабат", что предпринимает активные действия для увольнения юридического советника правительства.

"Этот процесс начался. Несколько министров уже подписались под предложением о проведении заседания правительства, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Я активно действую в этом направлении".

Требование об увольнении юридического советника правительства поддерживают в партии "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит".

Израиль
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