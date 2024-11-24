Министр связи Караи заявил о возможности смены в Израиле формы правления

В ходе обсуждения министерская комиссия по законодательству законопроекта о приватизации корпорации "Кан" и предложения депутата Тали Готлиб расширить депутатский иммунитет от уголовных расследований, министр связи Шломо Караи выступил с далеко идущим заявлением.

"Мы народные избранники и если захотим, то можем сменить и форму правления", – приводят запись министра Новости 12-го телеканала. Позже в интервью радиостанции "Коль бе-Рама" политик предложил распустить Верховный суд и создать новую судебную инстанцию, чья юрисдикция будет определена Кнессетом.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара выступает против как приватизации "Кан", так и расширения иммунитета парламентариев. Она полагает, что первый из этих законопроектов призван запугать израильские СМИ.