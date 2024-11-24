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Израиль

Министр связи Караи заявил о возможности смены в Израиле формы правления

Законы
Кнессет
время публикации: 24 ноября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 21:38
Министр связи Караи заявил о возможности смены в Израиле формы правления
Yonatan Sindel/Flash90, Chaim Goldberg/Flash90

В ходе обсуждения министерская комиссия по законодательству законопроекта о приватизации корпорации "Кан" и предложения депутата Тали Готлиб расширить депутатский иммунитет от уголовных расследований, министр связи Шломо Караи выступил с далеко идущим заявлением.

"Мы народные избранники и если захотим, то можем сменить и форму правления", – приводят запись министра Новости 12-го телеканала. Позже в интервью радиостанции "Коль бе-Рама" политик предложил распустить Верховный суд и создать новую судебную инстанцию, чья юрисдикция будет определена Кнессетом.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара выступает против как приватизации "Кан", так и расширения иммунитета парламентариев. Она полагает, что первый из этих законопроектов призван запугать израильские СМИ.

Израиль
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