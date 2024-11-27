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Израиль

После прекращения огня в Цфате возобновляется учеба

Образование
Школьное образование
время публикации: 27 ноября 2024 г., 06:34 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 06:39
После прекращения огня в Цфате возобновляется учеба
Flash90/David Cohen

После вступления в силу режима прекращения огня муниципальные власти Цфата приняли решение о возобновлении занятий в учебных заведениях в городе.

В то же время соблюдены меры предосторожности: разрешено возобновить учебу только в тех образовательных учреждениях, где есть соответствующие стандартам убежища, до которых можно добраться в течение 30 секунд.

"Родители учащихся получат уведомления от всех учебных заведений, соответствующих этому требованию", – заявила мэрия Цфата.

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