После прекращения огня в Цфате возобновляется учеба

После вступления в силу режима прекращения огня муниципальные власти Цфата приняли решение о возобновлении занятий в учебных заведениях в городе.

В то же время соблюдены меры предосторожности: разрешено возобновить учебу только в тех образовательных учреждениях, где есть соответствующие стандартам убежища, до которых можно добраться в течение 30 секунд.

"Родители учащихся получат уведомления от всех учебных заведений, соответствующих этому требованию", – заявила мэрия Цфата.