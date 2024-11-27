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Израиль

"Аль-Манар": над югом Ливана замечены израильские БПЛА

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 27 ноября 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 12:09
"Аль-Манар": над югом Ливана замечены израильские БПЛА
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает, что над деревнями Марджаюн и Аль-Хардали на юге Ливана замечены израильские беспилотники.

"Хизбалла" заявляет, что это является нарушением соглашения о прекращении огня.

На самом деле, соглашение о прекращении огня предусматривает вывод сил ЦАХАЛа из Ливана в течение 60 дней и запрещает атакующие действия – данное соглашение не запрещает использовать БПЛА для наблюдения за территорией, на которой пока находятся израильские военные.

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