"Аль-Манар": над югом Ливана замечены израильские БПЛА
время публикации: 27 ноября 2024 г., 12:07 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 12:09
Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает, что над деревнями Марджаюн и Аль-Хардали на юге Ливана замечены израильские беспилотники.
"Хизбалла" заявляет, что это является нарушением соглашения о прекращении огня.
На самом деле, соглашение о прекращении огня предусматривает вывод сил ЦАХАЛа из Ливана в течение 60 дней и запрещает атакующие действия – данное соглашение не запрещает использовать БПЛА для наблюдения за территорией, на которой пока находятся израильские военные.
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