"Аль-Манар": над югом Ливана замечены израильские БПЛА

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает, что над деревнями Марджаюн и Аль-Хардали на юге Ливана замечены израильские беспилотники.

"Хизбалла" заявляет, что это является нарушением соглашения о прекращении огня.

На самом деле, соглашение о прекращении огня предусматривает вывод сил ЦАХАЛа из Ливана в течение 60 дней и запрещает атакующие действия – данное соглашение не запрещает использовать БПЛА для наблюдения за территорией, на которой пока находятся израильские военные.

Соглашение о прекращении огня в Ливане: ваше мнение. Опрос Newsru.co.il