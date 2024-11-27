Соглашение о прекращении огня в Ливане: ваше мнение. Опрос Newsru.co.il

В среду, 27 ноября, в 4:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня в Ливане. О перемирии на северном фронте объявлено впервые с 8 октября 2023 года, когда "Хизбалла" вступила в войну против Израиля, поддержав ХАМАС в Газе.

Соглашение о прекращении огня в Ливане. Выскажите ваше мнение

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Накануне вечером члены военно-политического кабинета Израиля одобрили соглашение о прекращении огня. Из канцелярии премьер-министра сообщили, что решение было утверждено большинством голосов: 10 министров – "за", один против. Против соглашения проголосовал только министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Соглашение заключено между Израилем и Ливаном. В рамках этого соглашения стороны (включая "Хизбаллу") обязуются не совершать никаких атакующих действий, признают важность выполнения резолюции 1701 СБ ООН, заявляют, что в южном Ливане правом на владение оружием обладают только силы безопасности и регулярной армии Ливана, власти Ливана обязуются контролировать поставки и производство оружия, согласуется создание комитета для контроля соблюдения соглашения, Ливан обязуется развернуть силы регулярной армии на юге страны, Израиль обязуется в течение 60 дней вывести из Ливана все свои силы. С содержанием соглашения и другими деталями можно ознакомиться по ссылке.

Редакция Newsru.co.il проводит опрос с целью выяснения отношения наших читателей к заключенному соглашению о прекращении огня в Ливане.

Соглашение о прекращении огня в Ливане. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 13 вопросов)