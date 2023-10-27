21-й день войны в Израиле. Хронология событий

Пятница, 27 октября, 21-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 230 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы.

20 октября ХАМАС освободил двух заложниц – Иегудит (59) и Натали (18) Раанан, мать и дочь, гражданок США, 23 октября еще двух женщин – 80-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохевед Лифшиц.

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26 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, выступая на чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН, заявил, что ХАМАС готов освободить и передать Тегерану всех невоенных заложников, захваченных на территории Израиля в обмен на 6 тысяч палестинских заключенных.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.

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Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

Боевые действия в Газе, около границы Газы, в Иудее и Самарии, на северных границах Израиля продолжаются.

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Число убитых на израильской стороне в ходе войны с террористами – более 1400. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 5500 человек были ранены или травмированы.

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По данным министерства социального обеспечения на 22 октября, с начала войны 21 ребенок остался без родителей. Речь идет о детях и подростках до 18 лет, родители которых либо погибли, либо были похищены, либо до сих пор числятся пропавшими без вести. 16 детей стали сиротами, так как оба их родителя погибли.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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С начала войны из сектора Газы были запущены тысячи ракет. Десятки ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Примерно полмиллиона израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС и артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов (около 6000) в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы заявляет о более 7300 убитых с начала войны и 19000 раненых.

По сведениям ООН, более 1 миллиона жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. Около 500 тысяч из них находятся в убежищах Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и других международных организаций – это более чем трехкратное превышение планового максимального числа беженцев для этих объектов.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь.

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

21:00

"Цева адом" на границе с сектором Газы.

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20:00

Дважды за час "Цева адом" звучала в округе Лахиш и на границе с сектором Газы.

Официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что в последние часы Армия обороны Израиля усилила атаки на сектор Газы. Также свои действия усиливают сухопутные силы ЦАХАЛа.

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19:00

В 19:30 – 19:32 сирены "Цева адом" прозвучали в округах Шфела, Яркон, Лахиш и в центре страны. В некоторых населенных пунктах центра страны были слышны взрывы.

Источники в секторе Газы сообщают об авиаударах, наносимых ВВС ЦАХАЛа, и интенсивных артиллерийских обстрелах. В частности, сообщается, что в результате атак разрушены дома семьи Шахада (к востоку от города Газы) и Аль-Мадждалауи (на севере сектора).

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18:00

Сигналы "Цева адом" в населенных пунктах на границе с сектором Газы.

17:00

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Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удары по дому семьи Абу аль-Фахм в Джабалии, север сектора.

16:00

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомляет, что террористы открыли огонь с территории Ливана по постам ЦАХАЛа в районе Авивим и Машгав. Пострадавших нет. Артиллерия ЦАХАЛа наносит ответные удары по террористам в Ливане.

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Сирены "Цева адом" в Ашдоде, Ашкелоне и других населенных пунктах округа Лахиш. Обстрелян Натив а-Асара.

15:00

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает проведение в ночь на 27 октября спецоперации в южной части побережья сектора Газы. В официальном сообщении сказано, что действовали бойцы морского спецназа ("Шайетет-13") при поддержке ВМФ и авиации. ЦАХАЛ заявляет, что в результате операции была уничтожена террористическая инфраструктура террористической организации ХАМАС, которую использовали боевики "морских коммандос". Судя по заявлению ЦАХАЛа, действительно была высадка израильского морского спецназа на побережье Газы. После завершения операции бойцы покинули сектор. Сведений о потерях нет.

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14:00

Источники в Газе сообщают об ударе ЦАХАЛа по объекту в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе, на юге сектора. Есть убитые и раненые.

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Полчаса спустя повторный обстрел центра Израиля. Сирены в тех же городах.

Сирены "Цева адом" были слышны в центре Израиля – в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Холоне, Бат-Яме и др. Работает система ПРО. Слышны взрывы. Одна ракета упала на крышу жилого дома в Тель-Авиве. Причинен ущерб. Возник пожар. Есть не менее трех раненых.

Минздрав Газы объявил, что за три недели войны в сектора в результате ударов ЦАХАЛа погибли более 7300 человек, в их числе свыше 3000 несовершеннолетних. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что имеет подтверждения о 6740 погибших в секторе Газы (в их числе около 300, чьи тела не были опознаны).

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13:00

Сирены "Цева адом" были слышны в Ашдоде и окрестностях. Зафиксированы пуски ракет. Работает система ПРО.

12:00

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Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удары по дому семьи Абу Луз в Дир аль-Балахе и еще одному дому в Аль-Бурейдже, в центре сектора.

Из Газы обстреляны поселок Кисуфим и КПП "Керем Шалом".

Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) сообщили, что минувшей ночью был ликвидирован Мадхат Мабашар, командир батальона Западного Хан-Юниса террористической организации ХАМАС. Ликвидированный принимал непосредственное участие в организации терактов против сил ЦАХАЛа и израильских населенных пунктов. Ранее сообщалось, что за последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по 250 объектам террора, включая туннели, группы террористов, оперативные штабы, пусковые установки.

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10:00

В ночь на 27 октября силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали 36 подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. 17 задержанных являются активистами террористической организации ХАМАС, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. Операции проводились в Шхеме, Дженине, Калькилии. Конфискованы оружие, боеприпасы, экстремистские материалы. Подтверждена ликвидация в Дженине террориста "Исламского джихада" Айсара аль-Амара.

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09:00

Минздрав ПА: в ночь на 27 октября в Дженине и Калькилии в ходе столкновений с военными были убиты четверо "местных жителей". Судя по фотографиям в соцсетях, все убитые были боевиками террористических группировок.

Минздрав Газы: в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе в ночь на 27 октября были убиты более 100 человек.

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Источники в Газе: в результате удара ЦАХАЛа по дому на улице Аль-Худжа в Джабалии, север сектора, есть убитые и раненые.

Источники в Газе: в районе Зайтун упал БПЛА ЦАХАЛа (судя по фото, речь идет о малоразмерном разведывательном беспилотнике Elbit Skylark 3, ЦАХАЛ подтвердил потерю "в результате технической неисправности").

08:00

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Источники в Газе сообщают о стрельбе в прибрежных районах мухафаз Хан-Юнис и Рафах в южной части побережья сектора, а также об ударах ЦАХАЛа по объектам в Аль-Бурейдже (центр сектора) и Бейт-Хануне (север сектора).

Пехотные, инженерные и бронетанковые подразделения ЦАХАЛа при поддержке боевых вертолетов с воздуха снова вошли на территорию сектора Газы. Район готовят к следующей фазе боевых действий. Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в ходе рейда были атакованы десятки военных объектов террористической организации ХАМАС. На этот раз силы ЦАХАЛа действовали в центральной и восточной части сектора Газы. Одновременно ВВС и артиллерия ЦАХАЛа атаковали объекты ХАМАСа в районе Шаджайя и других районах сектора Газы. ЦАХАЛ заявляет, что по завершении миссии сухопутные подразделения покинули сектор Газы, потерь нет.

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07:00

За ночь, кроме одного обстрела Беэри, не было зафиксировано ракетных обстрелов израильской территории.

03:00

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Источники в ПА: ЦАХАЛ проводит операцию в Шхеме. Есть раненые.

Источники в Газе: ЦАХАЛ атаковал дом семьи Ан-Наасан в районе Ан-Наср в секторе Газы.

02:00

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Сигнал системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в кибуце Беэри на границе с Газой.

01:00

Источники в ПА: ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине. Есть раненые.

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Источники в Газе: ЦАХАЛ атаковал цель около мечети Нур аль-Ислам в районе Бани Сухайла, к востоку от Хан-Юниса, юг сектора.

00:00

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом около больницы "Шифа".

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Последний обстрел из Газы был зафиксирован в 22:03 26 октября. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.