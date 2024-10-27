Апелляцию семей заложников рассмотрят завтра – без официального ответа государства

Судья Высшего суда справедливости Ицхак Амит принял крайне необычное и жесткое решение провести слушание по апелляции родственников заложников против главы правительства Биньямина Нетаниягу, требующих представить правительству предложение о сделке по освобождению заложников и прекращению огня, без официального ответа со стороны государства.

Как отмечает "Маарив", представители премьер-министра пять раз просили отсрочку предоставления ответа на апелляцию, после чего судья Амит постановил, что в понедельник, 27 октября, заседание суда по данной апелляции состоится даже без письменной позиции государства.

Авторы апелляции указывают, что на основании различных сообщений им известно, что решения по поводу сделки по заложникам и политика Израиля на переговорах находится в безраздельном ведении главы правительства, и принимаемые им принципы часто меняются даже без учета мнения экспертов в службах безопасности и членов правительства.

Поэтому они указывают, что решение отклонить предложение о сделке бросает на произвол судьбы заложников, которых террористы удерживают в секторе Газы.