Из глубокого колодца возле поселка Яад извлечено тело мужчины

Сотрудники подразделения пожарной охраны станции Центральной Галилеи вместе со спасателями извлекли из колодца глубиной около шести метров, расположенного неподалеку от мошава Яад в округе Мисгав, тело мужчины.

Медики констатировали смерть мужчины. На данном этапе не сообщаются возраст и имя погибшего, а также обстоятельства происшествия.