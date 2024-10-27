Из глубокого колодца возле поселка Яад извлечено тело мужчины
время публикации: 27 октября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 21:16
Сотрудники подразделения пожарной охраны станции Центральной Галилеи вместе со спасателями извлекли из колодца глубиной около шести метров, расположенного неподалеку от мошава Яад в округе Мисгав, тело мужчины.
Медики констатировали смерть мужчины. На данном этапе не сообщаются возраст и имя погибшего, а также обстоятельства происшествия.
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