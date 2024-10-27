x
27 октября 2024
|
последняя новость: 21:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2024
|
27 октября 2024
|
последняя новость: 21:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из глубокого колодца возле поселка Яад извлечено тело мужчины

время публикации: 27 октября 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 21:16
Из глубокого колодца возле поселка Яад извлечено тело мужчины
Yossi Zamir/Flash 90

Сотрудники подразделения пожарной охраны станции Центральной Галилеи вместе со спасателями извлекли из колодца глубиной около шести метров, расположенного неподалеку от мошава Яад в округе Мисгав, тело мужчины.

Медики констатировали смерть мужчины. На данном этапе не сообщаются возраст и имя погибшего, а также обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2024

В поселке Мазкерет-Батья рабочий упал в канализационный колодец и погиб
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2024

Успешно завершилась операция по спасению газели, упавшей в глубокий оросительный коллектор
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 августа 2023

Скончался второй пожарный, участвовавший в спасении палестинского рабочего в Дир аль-Асаде