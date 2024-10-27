x
27 октября 2024
|
последняя новость: 18:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2024
|
27 октября 2024
|
последняя новость: 18:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП с участием двух автобусов возле Кирьят-Гата, все пострадавшие с легкими травмами

время публикации: 27 октября 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 18:06
ДТП с участием двух автобусов возле Кирьят-Гата, все пострадавшие с легкими травмами
Miriam Alster/FLASH90

На 40-м шоссе, в районе поселка Эвен Шмуэль, к югу от Кирьят-Гата, произошла авария с участием двух автобусов.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 14 пассажиров (всем примерно по 30 лет) получили легкие травмы, все находятся в сознании.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2024

ДТП на 1-й трассе, погиб маленький ребенок
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2024

ДТП в Иерусалиме, погиб мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2024

Две аварии на дорогах Израиля; шестеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2024

В Лоде перевернулся автомобиль, один из пострадавших в критическом состоянии