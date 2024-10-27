ДТП с участием двух автобусов возле Кирьят-Гата, все пострадавшие с легкими травмами

На 40-м шоссе, в районе поселка Эвен Шмуэль, к югу от Кирьят-Гата, произошла авария с участием двух автобусов.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 14 пассажиров (всем примерно по 30 лет) получили легкие травмы, все находятся в сознании.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.