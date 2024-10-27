"Движение за качество власти" требует заморозить отстранение юрсоветника полиции

"Движение за качество власти" обратилось в БАГАЦ с апелляцией против решения генерального инспектора полиции Даниэля Леви о переводе юридического советника полиции Элазара Кахане на другую должность.

Податели апелляции требуют заморозить реализацию этого решения, против которого также выступила юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара.

Они объясняют, что решение Даниэля Леви перевести Элазара Кахане на должность начальника отдела полицейского обвинения крайне проблематично: он не был одним из кандидатов на эту должность, не работал в системе полицейского обвинения, а юридическая советница правительства называет процесс перевода "беспрецедентно быстрым" и необоснованным.

Ранее "Движение за качество власти" подало апелляцию против назначения самого Даниэля Леви на должность генерального инспектора полиции, утверждая, что процесс назначения сопровождался множеством недоработок и нарушал основные принципы административного права.