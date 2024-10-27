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Израиль

Возле поселка Кисра-Смеа перевернулся автомобиль, ребенок в критическом состоянии

время публикации: 27 октября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 21:29
Возле поселка Кисра-Смеа перевернулся автомобиль, ребенок в критическом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

В 8655-й трассе, недалеко от въезда в поселок Кисра-Смеа перевернулся легковой автомобиль. В этой аварии пострадали три человека.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что 6-летний ребенок получил тяжелые травмы, он был доставлен в критическом состоянии в больницу в Нагарии.

Еще два человека получили легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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