Возле поселка Кисра-Смеа перевернулся автомобиль, ребенок в критическом состоянии
время публикации: 27 октября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 21:29
В 8655-й трассе, недалеко от въезда в поселок Кисра-Смеа перевернулся легковой автомобиль. В этой аварии пострадали три человека.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что 6-летний ребенок получил тяжелые травмы, он был доставлен в критическом состоянии в больницу в Нагарии.
Еще два человека получили легкие травмы.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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