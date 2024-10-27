Возле поселка Кисра-Смеа перевернулся автомобиль, ребенок в критическом состоянии

В 8655-й трассе, недалеко от въезда в поселок Кисра-Смеа перевернулся легковой автомобиль. В этой аварии пострадали три человека.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что 6-летний ребенок получил тяжелые травмы, он был доставлен в критическом состоянии в больницу в Нагарии.

Еще два человека получили легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.