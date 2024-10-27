Госпрокуратура опротестовала приговор убийцы 18-летнего репатрианта Йоэля Леингеля

Государственная прокуратура подала апелляцию на приговор в отношении Лиада Эдри, который признался и был признан виновным в участии в драке около двух лет нащад в Кирьят-Шмоне, в ходе которой был убит 18-летний репатриант из Индии Йоэль Леингель. Эдри был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 50 тысяч шекелей. Прокуратура утверждает, что приговор слишком мягкий и не соответствует тяжести содеянного.

В апелляции подчеркивается, что Лиад Эдри вмешался в незначительный конфликт, стороной в которым он даже не являлся: спор велся между Леингелем, его другом и другими молодыми людьми. Эдри принял решение вернуться к месту, где произошел спор, чтобы найти Леингеля и возобновить выяснение отношений.

Он возглавил группу подростков, большинство из которых были несовершеннолетними, и повел их драться с Йоэлем Леингелем и его другом: подростки были вооружены дубинками, палками и другими видами оружия. Избив Йоэля Леингеля и его друга, подростки бросили их на месте происшествия истекать кровью.

После этого Лиад Эдри спрятал одежду, которая была на нем во время драки, и приказал еще одному участнику нападения лгать во время допросов. В связи с этим прокуратура указывает, что пять с половиной лет лишения свободы и незначительная компенсация – слишком мягкий приговор, который не отвечает тяжести содеянного и не будет сдерживающим фактором для насилия в подростковой среде.

Напомним, Йоэль Леингель репатриировался из Индии за восемь месяцев до убийства, учился в военной йешиве в Ноф а-Галиль, готовился к службе в ЦАХАЛе. В день убийства он поехал в Кирьят-Шмону праздновать свой день рождения. После вечеринки в клубе произошла массовая драка между подростками, в которой он получил смертельное ранение.

Лиад Эдри утверждал, что он невиновен, и полицейские якобы "назначили его убийцей", не имея никаких доказательств.