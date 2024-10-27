Пожар в жилом доме в Ашдоде, женщина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в 15:19 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Йотам а-Мелех в Ашдоде.

Пожарные спасли из огня женщину в возрасте около 60 лет. Медики МАДА оказали ей неотложную помощь на месте, после чего эвакуировали ее в больницу "Асута" в Ашдоде в тяжелом состоянии.

Сообщается, что пострадавшая находится в сознании, у нее ожоги примерно 30% поверхности тела.

Информация уточняется.