Пожар в жилом доме в Ашдоде, женщина в тяжелом состоянии
время публикации: 27 октября 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 15:44
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в 15:19 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Йотам а-Мелех в Ашдоде.
Пожарные спасли из огня женщину в возрасте около 60 лет. Медики МАДА оказали ей неотложную помощь на месте, после чего эвакуировали ее в больницу "Асута" в Ашдоде в тяжелом состоянии.
Сообщается, что пострадавшая находится в сознании, у нее ожоги примерно 30% поверхности тела.
Информация уточняется.
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