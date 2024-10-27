В Израиле начался день траура по убитым в резне 7 октября и павшим в Войне "Железных мечей"

Согласно утвержденному правительством две недели назад решению, в воскресенье, 27 октября, в Израиле проходит государственный день траура по жертвам резни 7 октября и погибшим в начавшейся после этого войне.

В 06:29, час начала вторжения террористов ХАМАСа в Израиль, в присутствии почетного караула были приспущены флаги на площадке Зала памяти павших в войнах Израиля и у мемориала жертвам террора на горе Герцля.

Также приспущены флаги на всех государственных учреждениях, включая представительства Израиля за границей.

На горе Герцля в Иерусалиме состоятся две официальные памятные церемонии. В 11:00 на военном кладбище состоится церемония памяти военнослужащих и сотрудников служб безопасности, погибших в Войне "Железных мечей". В 14:00 у памятника жертвам террора состоится церемония памяти жертв резни 7 октября и погибших в результате ракетных обстрелов. Обе церемонии пройдут в присутствии президента Ицхака Герцога и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Следует отметить, что, в отличие от Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, развлекательные заведения и магазины будут сегодня работать в обычном режиме.