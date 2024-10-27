Водителем грузовика, врезавшегося в остановку в Рамат а-Шароне, был житель Калансуа

СМИ пишут, что за рулем грузовика, врезавшегося в автобус на остановке в Рамат а-Шароне, был житель арабского израильского населенного пункта Калансуа. Названо его имя: Рами Натур, 40 лет.

По словам родственников Рами, он "страдал от болезней" и "мог потерять контроль". Они заявляют, что не верят в то, что он мог совершить теракт.

Полиция по-прежнему заявляет, что рассматриваются различные версии этого происшествия. Хотя на начальном этапе говорилось о теракте.

Около 10 утра 27 октября в Рамат а-Шароне на бульваре Аарон Ярив, около Cinema City Глилот, грузовик врезался в автобусную остановку и в автобус.

Водитель был застрелен одним из граждан, находившихся на месте происшествия.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в больницы "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Шиба" (Тель а-Шомер) и "Ихилов" (Тель-Авив) направлены 35 пострадавших: шестеро в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести, остальные с легкими травмами. Другим пострадавшим помощь оказывают на месте происшествия.