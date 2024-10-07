Траурная церемония в Эшколе: "Было сказано много слов, но никто так и не попросил прощения"

В понедельник, 7 октября, в годовщину резни "черной субботы", в разных населенных пунктах Израиля продолжаются траурные церемонии. По еврейской традиции, годовщину резни начали отмечать накануне вечером: так было проведено мероприятие в память о погибших жителях регионального совета Эшколь, одного из наиболее пострадавших во время нападения террористов.

7 октября 2023 года были убиты 235 жителей регионального совета Эшколь, 44 все еще находятся в плену у ХАМАСа, как живые, так и погибшие, тела которых удерживают террористы.

Ноам Рудаев, чей отец Лиор Рудаев был убит во время нападения на кибуц Нир-Ицхак, и его тело до сих пор в руках террористов в секторе Газы, выступила на церемонии. Она сказала, что 7 октября она потеряла не только отца, но и веру – в государство и в армию.

Глава регионального совета Эшколь Гади Яркони, также выступивший на церемонии, отметил, что с момента нападения прошел год, но 101 заложник все еще в туннелях Газы, государственная комиссия по расследованию причин провала служб безопасности не создана, и ее создание не предвидится.

"Было сказано много слов, но одного слова мы так и не услышали – слова "извините", – сказал он. – Жаль, что руководители, бросившие нас на произвол судьбы, так и не удосужились попросить прощения".