Итоги опроса о конфликте в Тель-Авиве в Йом Кипур: большинство читателей на стороне светских, более 20% поддержали религиозных

В телеграм-канале NEWSru.co.il был проведен экспресс-опрос, участникам которого было предложено выразить свое мнение по поводу столкновений религиозных и светских в Тель-Авиве в Судный день (Йом Кипур).

В опросе приняли участие более 1800 респондентов.

Как сообщалось ранее, группа религиозных граждан приняла решение о проведении на открытом воздухе молитвы с разделением мужчин и женщин в Йом Кипур, несмотря на решение суда и отклонение апелляции Верховным судом (такие молитвы проводились и ранее, в том числе в годы коронавирусного кризиса). В центре площади Дизенгоф была установлена сцена, рядом расставили столы, стулья и молитвенники. Полиция не препятствовала. В итоге группа граждан, протестовавших против такого разделения, сорвала проведение коллективной молитвы, на которой мужчин от женщин отделяли израильские флаги. Столкновения происходили также на площади Габима и на площади Медина, где тоже пытались провести разделенные коллективные молитвы.

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Большинство участников опроса в телеграм-канале NEWSru.co.il в этом конфликте на стороне светских. При этом 22% выступают против разделения мужчин и женщин при молитве. 17% обосновывают выбор в пользу светских тем, что необходимо выполнять решения суда. 15% говорят, что они за светских, потому что "против религии в принципе".

В то же время 17% участников опроса заявили, что они на стороне религиозных, подчеркнув: "Они вправе молиться так, как хотят". 2% выбрали ответ: "На стороне религиозных, за разделение при молитве". 3% сказали, что они не только на стороне религиозных, но и сами соблюдают еврейские традиции.

19% заявили, что они ни на чьей стороне, но против столкновений. 2% выбрали ответ: "Ни на чьей стороне, мне это безразлично". 2% ответили: "Ни на чьей стороне, пусть дерутся".

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