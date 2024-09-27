Нетаниягу принял решение ускорить свой вылет в Израиль

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в США, принял решение ускорить свой вылет в Израиль из Нью-Йорка.

Это решение было принято им, судя по всему, после полученной информации о покушении на лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллу.

Ранее сообщалось, что, получав от своего военного секретаря некое известие, Нетаниягу отменил брифинг и вернулся в отель.