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Израиль

Нетаниягу принял решение ускорить свой вылет в Израиль

время публикации: 27 сентября 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 20:41
Биньямин Нетаниягу
Abir Sultan/Pool via AP

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в США, принял решение ускорить свой вылет в Израиль из Нью-Йорка.

Это решение было принято им, судя по всему, после полученной информации о покушении на лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллу.

Ранее сообщалось, что, получав от своего военного секретаря некое известие, Нетаниягу отменил брифинг и вернулся в отель.

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