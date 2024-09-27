Нетаниягу, находящийся с визитом в США, произнес речь на Генассамблее ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в США, произнес речь на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пока Нетаниягу шел к трибуне, несколько десятков присутствующих демонстративно покинули зал.

Свое выступление он начал так: "Моя страна находится в состоянии войны, борясь за свою жизнь. Услышав ложь и клевету в адрес моей страны со стороны многих ораторов на этой трибуне, я решил прийти сюда и представить факты. Израиль хочет мира, жаждет мира, заключил мир и снова заключит мир. Но мы имеем дело с жестоким врагом, и нам приходится защищаться от этого кровожадного врага".

Нетаниягу пообещал, что "не успокоится, пока не вернутся все похищенные". В зале присутствовали родственники израильских заложников, похищенных ХАМАСом.

"В апреле Иран впервые напрямую атаковал Израиль, запустив сотни ракет и БПЛА. У меня есть послание для иранцев: если вы нападете, мы нападем на вас", – сказал он. После слов Нетаниягу о том, что "Израиль побеждает", в зале раздались аплодисменты.

"Если ХАМАС останется у власти, он будет перевооружаться и атаковать Израиль снова и снова. Представьте себе, что начистам позволили бы восстановить фашистскую Германию. Это немыслимо. Война может закончиться сейчас. Все, что нужно, – это чтобы ХАМАС сдался и сложил оружие. Но если он этого не сделает – мы будем сражаться до полной победы", – заявил Нетаниягу. Он добавил, что Израиль не позволит "Хизбалле" планировать "еще одно 7 октября". После этих слов в зале снова зааплодировали.

Нетаниягу также заявил о приверженности Израиля соглашению с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами.

Биньямин Нетаниягу подверг критике Карима Хана, прокурора Международного уголовного суда в Гааге, который добивается выдачи ордеров на арест министра обороны Йоава Галанта и самого премьер-министра: "Суд отказывается относиться к Израилю так же, как к другим демократическим странам. Это нельзя не назвать чистым антисемитизмом".