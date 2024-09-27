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Израиль

Жителям Голан и Верхней Галилеи рекомендовано ограничить передвижение

время публикации: 27 сентября 2024 г., 21:11 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 21:11

Жителям Голан и Верхней Галилеи рекомендовано оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.

Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.

Израиль
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