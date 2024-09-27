Жителям Голан и Верхней Галилеи рекомендовано ограничить передвижение

Жителям Голан и Верхней Галилеи рекомендовано оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.

Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.