Жителям Голан и Верхней Галилеи рекомендовано ограничить передвижение
время публикации: 27 сентября 2024 г., 21:11 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 21:11
Жителям Голан и Верхней Галилеи рекомендовано оставаться вблизи охраняемых территорий, ограничить передвижение в поселениях и избегать многолюдных собраний после полученной местными властями оценки ситуации и в соответствии с директивами командования тылом.
Эти инструкции действительны с момента их обнародования до особого уведомления.