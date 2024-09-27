ЦАХАЛ сообщил о нанесении новых ударов по "Хизбалле" в Ливане. Видео
время публикации: 27 сентября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 14:29
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали множество целей в Ливане. В частности, в районе Хадда были уничтожены пусковые установки, из которых сегодня обстреливали район Тверии.
В сообщении сказано, что за последние два часа ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районах Сайды, Набатии и др.
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по "Хизбалле" в Ливане.
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