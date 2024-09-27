ЦАХАЛ сообщил о нанесении новых ударов по "Хизбалле" в Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали множество целей в Ливане. В частности, в районе Хадда были уничтожены пусковые установки, из которых сегодня обстреливали район Тверии.

В сообщении сказано, что за последние два часа ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в районах Сайды, Набатии и др.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по "Хизбалле" в Ливане.