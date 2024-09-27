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Израиль

Глава благотворительной организации убита в Газе: не делилась с ХАМАСом

время публикации: 27 сентября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 14:30
Глава благотворительной организации убита в Газе: не делилась с ХАМАСом
Социальные сети

Трое боевиков террористической организации ХАМАС, с оружием и в масках, убили неподалеку от больницы в Хан-Юнисе Ислам Хиджази, менеджера проектов благотворительной организации Heal Palestine. Они остановили машину Хиджази и расстреляли женщину в упор, выпустив в ее тело около 90 пуль.

Как сообщает Ynet со ссылкой на местные источники, причиной убийства Ислам Хиджази был ее отказ передавать ХАМАСу деньги, которые благотворители жертвовали на нужды организации Heal Palestine. По сообщению источников в Газе, ХАМАС захватывает большую часть гуманитарной помощи и средств от пожертвований, но Ислам Хиджази отказалась сотрудничать с террористами.

На странице организации Heal Palestine в социальной сети Х (бывший "Твиттер") написали о гибели ИсламХиджази, ни словом не упомянув, кто именно ее убил. Скорбное сообщение об убийстве матери двоих маленьких детей, гуманистки, человека высочайшей этики и профессионализма Ислам Хиджази, завершает призыв: "Прекращение огня немедленно".

Палестинские СМИ внесли портрет погибшей и сообщение о ее гибели в сводку сообщений о военных действиях Израиля в секторе Газы – также не упоминая, что женщина была убита боевиками ХАМАСа.

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