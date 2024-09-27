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Израиль

Уничтожена пусковая установка, с которой были обстреляны Хайфа и Крайот

время публикации: 27 сентября 2024 г., 11:52 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 11:58
Уничтожена пусковая установка, с которой были обстреляны Хайфа и Крайот
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на пятницу и утром ЦАХАЛ нанес удары по десятком объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" и по террористическим отрядам. Истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке, из которой в пятницу утром были запущены ракеты в район Хайфы и Крайот.

В ходе десятков других атак боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа наносили удары по террористической инфраструктуре, военным зданиям и террористическим отрядам "Хизбаллы" в разных районах Южного Ливана.

Израиль
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