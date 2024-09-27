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Израиль

ЦАХАЛ мобилизовал две резервные пехотные бригады для наземной операции против "Хизбаллы"

время публикации: 27 сентября 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 15:00
ЦАХАЛ мобилизовал две резервные пехотные бригады для наземной операции против "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ мобилизовал две резервные пехотные бригады – 6-ю "Эциони" и 228-ю "Алон" – "для решения оперативных задач в северном секторе", сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается, что также мобилизованы некоторые другие резервные батальоны.

В сообщении ЦАХАЛа прямо говорится о том, что эти бригады и батальоны должны будут действовать против "Хизбаллы" "для создания условий для безопасного возвращения жителей севера в свои дома".

Израиль
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