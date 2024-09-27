ЦАХАЛ мобилизовал две резервные пехотные бригады для наземной операции против "Хизбаллы"

ЦАХАЛ мобилизовал две резервные пехотные бригады – 6-ю "Эциони" и 228-ю "Алон" – "для решения оперативных задач в северном секторе", сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается, что также мобилизованы некоторые другие резервные батальоны.

В сообщении ЦАХАЛа прямо говорится о том, что эти бригады и батальоны должны будут действовать против "Хизбаллы" "для создания условий для безопасного возвращения жителей севера в свои дома".