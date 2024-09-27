"Хизбалла" подтвердила ликвидацию командира авиационного подразделения

В ночь на 27 сентября террористическая организация "Хизбалла" подтвердила гибель Мухаммада Хусейна Сарура ("Абу Салаха") – командира авиационного подразделения. Заявление "Хизбаллы" было сделано спустя почти восемь часов после того, как ликвидация Сарура была подтверждена ЦАХАЛом.

По данным ЦАХАЛа, Сарур руководил многими воздушными атаками против Израиля, он командовал подразделениями, запускавшими БПЛА и крылатые ракеты. Сообщается также, что он был одним из руководителей проектов по производству БПЛА в Ливане. Зачастую сборка осуществлялась в жилых районах.

Мухаммад Сарур присоединился к террористической организации "Хизбалла" в 1980-х годах и занимал различные должности, в том числе командира зенитно-ракетного подразделения "Азиз" в спецназе "Радуан", а также был эмиссаром "Хизбаллы" в Йемене, консультировал хуситов.

По информации телеканала "Аль-Арабия" Мухаммад Сарур только три дня назад вернулся из Йемена.

В 15:15 26 сентября ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Бейруте. Ливанские источники передавали, что по району Дахия, на юге Бейрута, было выпущено три ракеты. Минздрав Ливана сообщает о двух убитых и 15 раненых в результате удара по зданию на углу улиц Аль-Руайс и Аль-Абьяд.