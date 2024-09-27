"Аль-Хадат": "Хизбалла" не будет сегодня делать официальное заявление

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что "Хизбалла" не будет сегодня делать официальное заявление по поводу атаки на центральный штаб террористической организации в районе Дахия в Бейруте.

Пока судьба лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы остается неясной. Арабские СМИ сообщают, что он жив и в безопасном месте.

При этом, по словам экспертов, если бы Насралла в момент атаки был в своем штабе в Дахии выжить у него не было бы шансов.