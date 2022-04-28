Израиль примет участие в "Евровидении" после того, как решена проблема с охраной делегации

В четверг, 28 апреля, стало известно, что Михаэль Бен-Давид и остальные члены израильской делегации поедут в Турин, чтобы принять участие в песенном конкурсе "Евровидение". Сайт "Мако" написал, что после вмешательства в ситуацию главы Общей службы безопасности (ШАБАК) было найдено решение проблемы охраны членов делегации. При этом издание пишет, что из соображений безопасности не разглашается то, как была решена проблема.

Отметим, что около двух недель назад госкорпорация телерадиовещания объявила, что израильская делегация не будет участвовать в конкурсе, так как из-за забастовки в МИДе ШАБАК не может обеспечить безопасность делегации.

По информации "Мако", израильская делегация будет разделена на две команды: первая вылетит в Италию 1 мая, вторая - 8 мая.