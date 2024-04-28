Заявление спикера ЦАХАЛа для зарубежных СМИ: "Объем помощи в сектор Газы существенно вырос"
время публикации: 28 апреля 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 20:45
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сделал заявление для зарубежных СМИ, в котором сообщил о существенном увеличении объема гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газы. Он подчеркнул, что в ближайшие дни объемы поставок продолжат расти.
"Объемы гуманитарной помощи существенно выросли продолжат в ближайшие дни расти. В Газу доставляются продукты, вода, медицинское оборудование, палатки и другие виды помощи", – заявил он.
Даниэль Хагари подчеркнул, что Израиль действует в соответствии с международными законами, и предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить вред, наносимый гражданскому населению, за спинами которого прячется ХАМАС.
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