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Израиль

Орит Струк о сносе форпоста на месте теракта: "Арабы восприняли это как награду"

время публикации: 16 апреля 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 16:38
Орит Струк о сносе форпоста на месте теракта: "Арабы восприняли это как награду"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр по делам поселенчества Орит Струк негативно восприняла информацию о ликвидации незаконного форпоста, созданного на месте убийства 14-летнего Биньямина Ахимеира. Она требует, чтобы в дальнейшем ликвидация возведенных на месте терактов форпостов производилась только после утверждения этого решения кабинетом министров.

В своем письме, обращенном участникам кабинета по вопросам политики и безопасности, Струк указывает, что снос форпостов на местах терактов или попыток терактов демонстрирует арабам, что Государство Израиль позволяет им убивать своих граждан. По ее словам, фотографии снесенных форпостов тиражируются в арабоязычных социальных сетях с призывами убивать мальчиков, работающих на сельскохозяйственных фермах, потому что это "легко, безопасно и выгодно".

Таким образом, указывает Струк, спеша демонтировать созданные на месте терактов форпосты, израильская армия дает арабам Иудеи и Самарии крайне опасный посыл. Поэтому принимать решение о сносе таких форпостов можно только после утверждения этого решения кабинетом министров.

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