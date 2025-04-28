Житель Эйлата обвинен в убийстве матери "по неосторожности"

В понедельник, 28 апреля, государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Офера Ховава (59). Он обвиняется в убийстве по неосторожности своей матери – 84-летней Эстер Ховав.

Эстер Ховав была убита в Эйлате несколько недель назад. Сразу по подозрению в убийстве полицией был задержан ее сын. С тех пор срок содержания его под стражей несколько раз продлевался судом.

Согласно обвинительному заключению, начиная с 2019 года Офер Ховав угрожал матери, требовал у нее денег и преследовал ее. Пожилая женщина несколько раз обращалась в полицию. Хотя суд запретил Оферу входить в дом матери, днем 1 апреля 2025 года днем ​​он пришел к ней, потребовал от нее денег, кричал и угрожал убить ее. Когда она отказалась выполнить его требования, Офер вошел на кухню, начал бросать предметы, в том числе стеклянные, которые разбились, он размахивал кухонным ножом, продолжая угрожать и требовать деньги. Когда Эстер попыталась выйти из дома, сын не позволил ей сделать это. Когда Эстер стояла около двери, он сильно хлопнул дверью, которая задела женщину, та потеряла равновесие и упала, ударившись головой о холодильник. Эстер кричала и звала на помощь, она смогла заползти в спальню. Примерно через полчаса сосед услышал ее крики и стоны, вошел в дом и вызвал скорую. Но парамедикам оставалось только констатировать смерть пожилой женщины, получившей травму головы.